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Школярі у Львові та Києві повертаються до класів з 22 листопада

7:59 22 листопада 2021
школа

Незважаючи на перебування в «червоній» карантинній зоні, Київ та Львів вирішили повернути школярів до класів після довгого періоду вимушених канікул. З 22 листопада навчання відновлюється у очному режимі.

У Києві за парти повернуться учні з 1 до 11 класу, відкриються художні та спортивні школи, знову зможуть працювати позашкільні гуртки. Також дозволяється відновити заняття офлайн вузам, коледжам, училищам та технікумам.

Залишається в силі норма про те, що заняття у класах можливі лише в тих закладах, де вакциновано 100% персоналу (педагогів та інших співробітників).

У Львові, крім учнів молодших класів, повернуться до занять середня та старша школа (5−11 класи). Крім того, відновлюють роботу гуртки та секції, з 22 листопада дозволено працювати закладам культури. Як і у випадку з іншими червонозонними територіями, послаблення обмежень стосується лише тих закладів, де двома дозами вакциновано 100% персоналу.

Нагадаємо, більшість регіонів України зараз перебувають у «червоній» карантинній зоні. На додаток до списку обмежень від МОЗ місцева влада сама може встановлювати режим роботи шкіл, транспорту, частково дозволяти або повністю забороняти масові заходи.

Фото pixabay.com

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