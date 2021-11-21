Загиблого на Донбасі бійця ССО Мрачковського нагородили орденом «За мужність»

У День гідності та свободи і День десантно-штурмових військ, 21 листопада, президент нагородив посмертно орденом «За мужність» ІІ ступеня загиблого снайпера 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Уберта Мрачковського.

33-річний старший солдат із Хмельницького загинув на Донбасі 19 листопада після обстрілу російськими найманцями села Причепилівка Луганської області. Раніше Мрачковського було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 22 листопада у Хмельницькому відбудеться прощання із загиблим воїном.

Також президентським указом було присвоєно нагороди:

Старшому лейтенанту Василю Катеринчику, майору Олександру Окуску та підполковнику Віталію Сущенку — орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Старшому сержанту Андрію Ковалю — орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Сержанту Тетяні Гатауліній — медаль «За військову службу Україні».

Старшим солдатам Анні Балінській та Світлані Орловій, полковнику Валентину Стогнію та майстер-сержанту Максиму Хомякову — медаль «Захиснику Вітчизни».

Фото Сергій Сердюк/Facebook

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter