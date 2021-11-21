Як вплине «тисяча Зеленського» на інфляцію: у НБУ відповіли

Обіцяна президентом Володимиром Зеленським тисяча гривень для всіх вакцинованих навряд чи розжене інфляцію. Це не та сума, яка могла б активізувати споживчий попит. Та й специфіка галузей, куди передбачається адресувати грошовий потік, також має значення. Таку думку в інтерв'ю Forbes.ua озвучив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«У масштабах економіки суми справді незначні. Тим паче йдеться про сектор послуг — заклади культури та спорту — їхня частка в загальному ВВП є невеликою… Навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5−10%, це незначним чином позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною», — пояснює заступник голови НБУ.

Ще однією галуззю, де прийматимуть «тисячу від Зеленського», стане залізничний та авіатранспорт. «Можливі певні ефекти в транспорті, але знову ж таки несуттєві. За нашими оцінками, вплив програми обсягом 6 млрд грн на горизонті у 12 місяців може становити 0,1−0,2% ВВП , — підрахував Ніколайчук.

Прокоментував експерт і побоювання, що на тлі роздачі «тисячі від Зеленського» бізнес підвищить ціни. За словами заступника голови НБУ, на очікувану інфляцію більше впливають ціни на продукти харчування та енергоресурси. Фінаналітики очікують, що інфляція в наступні 12 місяців становитиме близько 7%, банки та бізнес налаштовані песимістичніше і очікують на підвищення споживчих цін на 7,5−8%.

Нагадаємо, з виступів команди Зеленського стало зрозуміло, що не всі уявляють, як працюватиме нова програма. Відомо лише, що «живих» грошей не роздаватимуть, а згадана «тисяча гривень» буде віртуальною на рахунку в додатку «Дія».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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