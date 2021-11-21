У Києві під Офісом президента — сутички: що відомо (фото, відео)

У Києві учасники ходи на честь річниці Революції Гідності прийшли до Офісу президента. На підходах до будівлі виникли сутички учасників акції із правоохоронцями. Присутні вимагали пропустити їх до будівлі Офісу голови держави, силовики збиралися тримати периметр під охороною.

Фото з місця подій наводить Pavlovsky News. Учасники акції намагалися прорвати кордон на Банковій, але на допомогу силовикам прийшли додаткові загони та відтіснили мітингувальників.

Учасники ходи принесли із собою на Банкову фаєри та запалили їх.

Під Офісом президента кричать "Геть", Ганьба". З мітингувальниками намагалася спілкуватися поліція діалогу і просила не допускати нагнітання ситуації. У відповідь їй кричали, що поліція порушує закон, не пропускаючи жителів міста на Банкову.

У результаті учасників акції погодилися пропустити до Офісу президента, але по одному та після ретельного огляду вмісту сумок/пакетів/рюкзаків.

Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Свято було встановлено на згадку про дві революції — Революцію Гідності у 2013 році та Помаранчеву революцію у 2004-му.

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