26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві під Офісом президента — сутички: що відомо (фото, відео)

19:32 21 листопада 2021
офіс президента

У Києві учасники ходи на честь річниці Революції Гідності прийшли до Офісу президента. На підходах до будівлі виникли сутички учасників акції із правоохоронцями. Присутні вимагали пропустити їх до будівлі Офісу голови держави, силовики збиралися тримати периметр під охороною.

Фото з місця подій наводить Pavlovsky News. Учасники акції намагалися прорвати кордон на Банковій, але на допомогу силовикам прийшли додаткові загони та відтіснили мітингувальників.

Учасники ходи принесли із собою на Банкову фаєри та запалили їх.

Під Офісом президента кричать "Геть", Ганьба". З мітингувальниками намагалася спілкуватися поліція діалогу і просила не допускати нагнітання ситуації. У відповідь їй кричали, що поліція порушує закон, не пропускаючи жителів міста на Банкову.

 

У результаті учасників акції погодилися пропустити до Офісу президента, але по одному та після ретельного огляду вмісту сумок/пакетів/рюкзаків.

Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Свято було встановлено на згадку про дві революції — Революцію Гідності у 2013 році та Помаранчеву революцію у 2004-му.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

Анна Саліванчук

Дружина продюсера «Кварталу 95» покрасувалася фігурою в купальнику та вперше показала чоловіка, але нарвалася на критику

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.