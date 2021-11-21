Пам’ятна хода та панихида до річниці Революції Гідності: онлайн-трансляція

У центрі Києва у День гідності та свободи та у річницю Революції Гідності проходить пам'ятна хода. Учасники принесли лампадки та плакати на згадку про загиблих учасників Майдану до каплиці біля алеї Героїв Небесної Сотні. Там зараз проходить панахида за загиблими героями.

Окрім вшанування пам'яті загиблим, учасники акції заявили ще й політичні гасла. Так, біля стели Незалежності у центрі Києва вивішено банер із зображенням президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. На банері напис: «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність».

"Влада півтора року брехала нам про «Вагнергейт», а це виклик нашій гідності", - йдеться у заяві одного з учасників акції - "Руху Опору Капітуляції".

Нагадаємо, раніше політтехнолог Сергій Гайдай висловив думку, що владі залишилося два виходи в ситуації з «Вагнергейтом» після публікації розслідування Bellingcat.

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