26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Пам’ятна хода та панихида до річниці Революції Гідності: онлайн-трансляція

18:15 21 листопада 2021
майдан річниця

У центрі Києва у День гідності та свободи та у річницю Революції Гідності проходить пам'ятна хода. Учасники принесли лампадки та плакати на згадку про загиблих учасників Майдану до каплиці біля алеї Героїв Небесної Сотні. Там зараз проходить панахида за загиблими героями.

Окрім вшанування пам'яті загиблим, учасники акції заявили ще й політичні гасла. Так, біля стели Незалежності у центрі Києва вивішено банер із зображенням президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. На банері напис: «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність».

"Влада півтора року брехала нам про «Вагнергейт», а це виклик нашій гідності", - йдеться у заяві одного з учасників акції -  "Руху Опору Капітуляції".

 

Нагадаємо, раніше політтехнолог Сергій Гайдай висловив думку, що владі залишилося два виходи в ситуації з «Вагнергейтом» після публікації розслідування Bellingcat.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

Анна Саліванчук

Дружина продюсера «Кварталу 95» покрасувалася фігурою в купальнику та вперше показала чоловіка, але нарвалася на критику

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.