Церковний календар на грудень: Різдвяний піст та ще 5 важливих дат для православних
У грудні Православна церква святкує п'ять важливих свят. Віруючі продовжують дотримуватися Різдвяного посту, який розпочнеться 28 листопада і триватиме до 6 січня.
1 грудня — мучеників Романа та Платона.
3 грудня — передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці.
5 грудня — післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
7 грудня — великомучениці Катерини.
8 грудня — віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, день пам'яті священномучеників Климента та Петра.
9 грудня — преподобного Аліпія Стовпника.
10 грудня Ікони Божої Матері «Знамення».
11 грудня — мученика Стефана.
12 грудня — мученика Парамона.
13 грудня — апостола Андрія Первозванного.
14 грудня — пророка Наума.
15 грудня — пророка Авакума і преподобних Афанасіїв, самітників Печерських.
17 грудня — великомучениці Варвари.
18 грудня — преподобного Сави Освяченого.
19 грудня — святителя Миколи Чудотворця.
22 грудня — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
24 грудня — преподобного Данила Стовпника.
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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»
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