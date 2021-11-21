Як зберегти достаток у домі: заборони та прикмети у день Матрони Зимової

Православні українці 22 листопада, після Собору Архістратига Михаїла, вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в V столітті в Константинополі (нинішній Стамбул, Туреччина). Цей день також називають Матрона наставниця, Зимовий день та Матрона листопадова.

В юності Матрону видали заміж за багату людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де багато часу проводила у молитвах та бесідах з благочестивими людьми. Вона стала наслідувати їхнє богоугодне життя, упокорюючи плоть стриманістю і постом, за що піддавалася нападкам з боку чоловіка. В результаті Матрона вирішила залишити сім'ю та присвятити життя служінню Богу. Вона пішла до монастиря. Згодом вона стала настоятелькою обителі.

З цієї дати зима набуває законних прав. 22 числа завжди аналізували погодні явища та передбачали погоду на зиму та весну. За прикметами цього дня судили про погоду на найближчі дні. Іній обіцяв морози, а туман — відлиги. Про майбутнє потепління говорили і гуси, що вийшли на лід у пошуках відкритої води, а от якщо на Матрону хмарна та снігова погода, це віщувало непогоду. Цього дня можна було передбачити майбутній урожай: іній обіцяв урожай вівса, а дощ пшениці.

Цього дня не можна віддавати нікому свій старий не випраний одяг, бо можете віддати своє щастя у чужі руки. Також у цей день не можна сваритись. Будьте дружелюбні та привітні.

Раніше в цей день було прийнято робити милостиню, щоб зберегти достаток і сімейний успіх у будинку. Також сьогодні прийнято заварювати цілющі трави та пити їх. Вважається, що саме зараз вони мають максимально корисні властивості і здатні вилікувати від багатьох хвороб, у тому числі пристріту.

Сновидіння, побачені цього дня, можуть бути віщими, але слід пам'ятати, що збуваються вони тільки до обіду.

Як писали «ФАКТИ», 28 листопада у православних українців починається Різдвяний піст, його ще називають Пилипів піст, оскільки він починається відразу ж після дня вшанування пам'яті апостола.

Фото: https://azbyka.ru/

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