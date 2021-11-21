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Україна

Провів на фронті шість ротацій: у лікарні помер майор ЗСУ Руслан Абразовський

12:59 21 листопада 2021
Руслан Абразовський

У суботу, 20 листопада, помер військовослужбовець 93-ї бригади Збройних сил України «Холодний Яр» майор Руслан Абразовський. Про це повідомила депутатка Вінницької міськради Олена Верлан-Кульшенко.

Вона пише, що Абразовський народився у селищі Літин у Вінницькій області. Йому було 44 роки.

Він був професійним військовим. На донбаському фронті Руслан Абразовський провів шість ротацій, кожна з яких тривала понад вісім місяців.

«До останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні… майор віддав своє життя, захищаючи наш спокій! Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним!» — написала депутатка.

Чоловік помер у лікарні Дніпра, куди його доправили з зони проведення операції Об'єднаних сил.

За словами побратимів, офіцер працював на командному пункті, його смерть не була бойовою втратою, повідомляє «Новинарня».

Поховають воїна на малій батьківщині.

Нагадаємо, два дні тому в зоні ООС було смертельно поранено військовослужбовця ЗСУ. Перед цим на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських захисників.

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