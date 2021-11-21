Провів на фронті шість ротацій: у лікарні помер майор ЗСУ Руслан Абразовський
У суботу, 20 листопада, помер військовослужбовець 93-ї бригади Збройних сил України «Холодний Яр» майор Руслан Абразовський. Про це повідомила депутатка Вінницької міськради Олена Верлан-Кульшенко.
Вона пише, що Абразовський народився у селищі Літин у Вінницькій області. Йому було 44 роки.
Він був професійним військовим. На донбаському фронті Руслан Абразовський провів шість ротацій, кожна з яких тривала понад вісім місяців.
«До останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні… майор віддав своє життя, захищаючи наш спокій! Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним!» — написала депутатка.
Чоловік помер у лікарні Дніпра, куди його доправили з зони проведення операції Об'єднаних сил.
За словами побратимів, офіцер працював на командному пункті, його смерть не була бойовою втратою, повідомляє «Новинарня».
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