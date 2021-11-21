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День десантно-штурмових військ ЗСУ: найкращі привітання та яскраві листівки

12:34 21 листопада 2021
листівка

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначають кілька державних свят. Наша країна відзначає День гідності та свободи, а також День десантно-штурмових військ ЗСУ.

Свято українських десантників було започатковане указом президента 21 листопада 2017 року.

До десантно-штурмових військ відносяться повітряно-десантні, аеромобільні та штурмові частини.

У свято українських десантників «ФАКТИ» підготували добірку яскравих листівок та теплих поздоровлень.

Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!



Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!

С Днем десантно-штурмовых войск! Желаю, чтобы любая высота была тебе подвластна, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы любая идея приводила тебя к успеху, чтобы любой день был для тебя фонтаном бравого энтузиазма, воодушевления, силы и боевого духа!



Десантники — особые мужчины,
Они отваги, силы образцы,
И нынче есть весомая причина
Прославить вас, небесные бойцы!

Пусть бережет вас каждую минуту
Хранитель от печалей и невзгод,
Прочны пусть будут стропы парашютов,
Удачен будет каждый ваш полет.

Пусть неба гладь всегда дает отраду,
И солнце дарит радость свысока,
Желаю счастья каждому в награду,
Удачи вам, десантные войска!

Нагадаємо, 21 листопада православна церква відзначає Собор святого архістратига Михаїла, покровителя воїнів, які борються за гідну справу, захисника стражденних та знедолених.

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