День десантно-штурмових військ ЗСУ: найкращі привітання та яскраві листівки

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначають кілька державних свят. Наша країна відзначає День гідності та свободи, а також День десантно-штурмових військ ЗСУ.

Свято українських десантників було започатковане указом президента 21 листопада 2017 року.

До десантно-штурмових військ відносяться повітряно-десантні, аеромобільні та штурмові частини.

У свято українських десантників «ФАКТИ» підготували добірку яскравих листівок та теплих поздоровлень.

Бажаю тобі міцного здоров'я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов'ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!





Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!



На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!



С Днем десантно-штурмовых войск! Желаю, чтобы любая высота была тебе подвластна, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы любая идея приводила тебя к успеху, чтобы любой день был для тебя фонтаном бравого энтузиазма, воодушевления, силы и боевого духа!





Десантники — особые мужчины,

Они отваги, силы образцы,

И нынче есть весомая причина

Прославить вас, небесные бойцы!



Пусть бережет вас каждую минуту

Хранитель от печалей и невзгод,

Прочны пусть будут стропы парашютов,

Удачен будет каждый ваш полет.



Пусть неба гладь всегда дает отраду,

И солнце дарит радость свысока,

Желаю счастья каждому в награду,

Удачи вам, десантные войска!

Нагадаємо, 21 листопада православна церква відзначає Собор святого архістратига Михаїла, покровителя воїнів, які борються за гідну справу, захисника стражденних та знедолених.

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