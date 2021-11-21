В Україні відзначається День гідності та свободи: історія свята, щирі побажання та тематичні листівки

21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Дата започаткована указом президента від 13 листопада 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року. Ці дві події змінили історію України та багатьох її мешканців.

Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протести українців у відповідь на рішення влади Януковича відмовитись від курсу євроінтеграції. Ці політичні події призвели до смерті десятків українців.

На згадку про ті дні в країні відбуваються заходи, мітинги, а також акції, присвячені подіям Євромайдану.



«ФАКТИ» зібрали гарні листівки та привітання зі святом.

Зі святом, дорогі друзі! Нехай Господь береже вас і Україну! Слава Украині! Героям слава!

Україна — це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції — наш Майдан 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення свободи.

Вітаємо всіх з Днем гідності та свободи! Бажаємо мирного неба над українською землею, сімейного добробуту та злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Хай Господь зберігає нашу Батьківщину та кожного з нас!

Вітаємо весь український народ! Єдність та свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Будемо зберігати та захищати цей безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь й слава йому за цю прекрасну країну — нашу Україну!

Сьогодні ми говоримо слова подяки Героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності, всім воїнам, які захищають Україну на Донбасі. Ми, українці, маємо усвідомлювати, що лише в єдності зможемо побудувати економічно та духовно багату, вільну та демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки.

Президент Зеленський привітав українців з Днем гідності та свободи, назвавши громадян прекрасними, сміливими, розумними та талановитими. Глава держави наголосив, що українці вільні й за свободу заплатили велику ціну. Наш народ ніколи не забуде про тих, хто віддав за Україну своє життя.

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