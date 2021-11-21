Готові боротися за свободу ціною власного життя: Зеленський привітав українців із Днем Гідності та Свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Гідності та Свободи. Про це повідомляє прес-служба президента.

«Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність та свобода це — свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря — тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свого народу — тоді буває надто голосно», — сказав він.

За словами президента, українці заплатили за волю велику ціну.

«Ми вільні. Вільні творити майбутнє. І маємо пишатися цим… Ми заплатили і продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їхнього життя і хотів позбавити нас свободи. Але головне — що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться», — зазначив він.

За словами Зеленського, українцям настав час змінити своє мислення.

«І пора вже змінити самосприйняття та мислення. Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство — приниження. Втрата волі — це втрата честі. Втрата честі — це втрата серця. Втрата серця — це втрата душі. А втрата душі для нас — це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною свого життя. Щоб не втратити своє життя», — сказав президент.

Як писали «ФАКТИ», окрім Дня Гідності та Свободи, багато українців відзначають 21 листопада також Михайлів день, або Собор святого архістратига Михайла. Православні українці вшановують цього архангела і вірять, що він захисник смертних від темних сил перед лицем Всевишнього.

Фото: прес-служба президента України

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