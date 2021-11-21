В Україні різко зменшилася кількість хворих на коронавірус протягом доби

В Україні триває подальше поширення коронавірусної інфекції. Так, за минулу добу було виявлено 10 635 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 894 дитини та 99 медпрацівників. Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

Також за минулу добу було ушпиталено 4 048 осіб. 377 людей померли від коронавірусної хвороби.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

У Києві за добу 20 листопада було виявлено 559 нових випадків коронавірусної інфекції.

Раніше відома невролог кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князька під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

Більш докладно про боротьбу з епідемією коронавірусної хвороби в Україні читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами з груп ризику, — Ольга Голубовська.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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