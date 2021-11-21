Собор Архістратига Михаїла: потужні молитви, які допоможуть душі вибратися з пекла та захистять від бід та ворогів

У неділю, 21 листопада, православні християни відзначають Собор святого архістратига Михаїла. Віруючі вшановують архангела й шанують за допомогу людям. Архістратиг Михаїл завжди прийде на допомогу, і той, хто просить, завжди отримає необхідну підтримку. Це стосується не лише життєвих справ, а й справ іншого світу.

На іконах Архістратиг Михаїл завжди з довгим та гострим мечем — з його допомогою він перемагає зло, позбавляє людство від страхів, тривог, спокус, викорінює брехливість та інші вади.



У свято можна сходити до храму, помолитись біля ікони Архістратига Михаїла, поставити свічку.

«ФАКТИ» зібрали найсильніші молитви

На захист від ворогів

На захист від біди

О, Великий Михаїле Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), позбав мене від боягуза, потопу, вогню, меча та ворога лестивого, від бурі, від навали та від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Про спасіння душ з пекла

Cвятий Архангел Божий Михаїл, якщо мої родичі (імена померлих…) перебувають у вогненному озері, то виведи їх з вічного вогню своїм благословенним крилом та приведи їх до Престолу Божого і благай Господа нашого Ісуса Христа, щоб пробачив їм їхні гріхи.

Нагадаємо, згідно з народними повір'ями, «Михайло — всім святкам початок». За кілька днів розпочнеться Різдвяний піст.

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