Відібрану у Киви зброю роздали бойовим командирам

Нагородну зброю, яку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вилучив у народного депутата Іллі Киви, віддали двом бойовим комбатам. Про це міністр повідомив у Facebook.

«Два герої отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Киві. Знайомтесь — підполковники Назарій Ясінський та Сергій Сідорін. Бойовий досвід в обох з 2014-го року. Ці командири — гордість Національної гвардії України, гордість нашої держави», — написав він.

За словами Монастирського, у грудні 2018-го року під час виконання завдань в районі проведення ООС, розвідувальним підрозділом під командуванням підполковника Ясінського було виявлено диверсійну групу 6 осіб, яка посувалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник віддав наказ відкрити вогонь, відчувши на собі міць вогню українських вояків, ворог відступив.

«Підполковник Сідорін в листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців в районі селища Новолуганське на Донеччині, а під час операції в районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію зіткнення на користь українських військових», — повідомив міністр.

Як писали «ФАКТИ», вранці 16 листопада до Киви навідалися правоохоронці, провівши обшук у будинку, де, за його словами, «проживає його дитина». Перед цим народного депутата від «ОПЗЖ» затримали на Столичному шосе у Києві, зупинивши його автомобіль.

Фото: Facebook Дениса Монастирського

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