Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів
Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі був змушений припинити голодування, яке тривало протягом 50 днів.
Знесиленого політика на реанімобілі доставили до військового шпиталю в місті Горі (80 км від Тбілісі).
За даними грузинських ЗМІ, автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин із співробітниками правоохоронних органів, дісталися з в'язниці № 18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю в Горі за годину.
До приїзду політика на вікна флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановили ґрати, сам флігель оточили автобусами, а входи до шпиталю посилили поліцією.
Нагадаємо, раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявляв, що після покращення стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці № 12.
У свою чергу представники пенітенціарної служби Грузії звинуватили знесиленого від тривалого голодування Саакашвілі в тому, що він накинувся на медперсонал в'язниці у Горі та пошкодив лікарняне обладнання. За даними ЗМІ, так він чинив опір переведенню у тюремний лазарет.152
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter