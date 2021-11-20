Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів

Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі був змушений припинити голодування, яке тривало протягом 50 днів.

Знесиленого політика на реанімобілі доставили до військового шпиталю в місті Горі (80 км від Тбілісі).

За даними грузинських ЗМІ, автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин із співробітниками правоохоронних органів, дісталися з в'язниці № 18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю в Горі за годину.

До приїзду політика на вікна флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановили ґрати, сам флігель оточили автобусами, а входи до шпиталю посилили поліцією.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявляв, що після покращення стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці № 12.

У свою чергу представники пенітенціарної служби Грузії звинуватили знесиленого від тривалого голодування Саакашвілі в тому, що він накинувся на медперсонал в'язниці у Горі та пошкодив лікарняне обладнання. За даними ЗМІ, так він чинив опір переведенню у тюремний лазарет.

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