У нас є «крот»: Бурба назвав три причини провалу операції з «вагнерівцями»

Причинами зриву спецоперації щодо «вагнерівців» могли бути «кріт» в українській владі, погана підготовка операції або ж «хороша» робота контррозвідки Білорусі. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній голова Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба.

Особисто він, наголосив Бурба, схиляється до першого варіанта.

«Зі свого аналізу, зі свого керівного досвіду можу сказати, що це провал завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають та передають інформацію ворогові», — заявив розвідник.

При цьому він констатував, що провал спецоперації став лише одним із «ланцюжка провалів, які відбуваються останнім часом».

«Людей (розвідників. — Авт.) звільняють, у людей забирають документи прикриття. У командирів груп у липні стріляють у Києві», — перерахував він, висловивши переконання в тому, що слідство за рік вже мало дати відповідь — наскільки реальна версія про «крота».

Також Бурба зазначив, що був звільнений з посади якраз у момент, коли готував план заходів щодо перевірки провалу операції із затримання бойовиків, і що наказ про перенесення операції по «вагнерівцям» віддав Володимир Зеленський, але не особисто, а передав через голову свого офісу — Андрія Єрмака.

Нагадаємо, перед оприлюдненням висновків Bellingcat зі звітом зі зриву спецоперації із захоплення «вагнерівців» сам президент Зеленський заявив, що «точно не брав участі у цій спецоперації».

Читайте також статтю «ФАКТІВ» «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використовувати для розхитування ситуації".

Фото скрін відео

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter