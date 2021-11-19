Зеленський і Єрмак не прийшли до Шустера: в Офісі президента емоційно прокоментували відмову від участі у шоу

Президент Володимир Зеленський, голова його Офісу Андрій Єрмак та інші представники влади офіційно відмовилися від участі в ефірі ток-шоу «Свобода слова із Савіком Шустером», присвяченому «Вагнергейту».

«Таке востаннє я бачив, коли влада не приходила — це були вже далекі часи, здавалося б, Януковича», — констатував журналіст.

Тим часом мотиви відмови Офіс президента пояснив у спеціальній заяві, автори якої засумнівалися в тому, що ефір був «бажанням реальної свободи слова», інакше «ефір не модерувався б під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах».

«Реальна свобода слова дуже відрізняється від олігархічних побажань. А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів», — зазначають у Зеленського, наголошуючи, що президент, керівник Офісу Президента та будь-яка інша посадова особа «за вказівкою олігарха бігати за ефірами не будуть «.

Втім, у правдивості останньої заяви засумнівався народний депутат Олексій Гончаренко, який нагадав, скільки разів Зеленський та Ко бували на ефірах Шустера.

«До речі, ще цікаве спостереження, вчорашні гості „Право на владу“ близькі до влади: Денис Монастирський, Давид Арахамія, Олег Устенко, Олексій Арестович, Сергій Лещенко. Друзі, ви правильно все зрозуміли», — іронізує нардеп у своєму Telegram .

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило справу через публікацію секретних документів щодо спецоперації з «вагнерівцями».

Фото Офісу президента

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