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Україна

Справа Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо обвинувачених у вбивстві журналіста

21:35 19 листопада 2021
Андрій Антоненко у суді

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 19 листопада продовжив термін дії запобіжного заходу для обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка на 2 місяці — до 19 січня 2022 року. До цього ж терміну продовжено термін дії зобов'язань для ще однієї звинуваченої у справі — Яни Дугар, повідомляє Укрінформ.

У випадку з Антоненком та Кузьменком йдеться про нічний домашній арешт, уточнили журналісти.

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Наступне засідання у справі призначено на 11.00 6 грудня.

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменка та військову медсестру Яну Дугар.

Після того, як у пресі з'явилася інформація про те, що в Білорусі силовики обговорювали можливість вбивства журналіста, в Нацполіції заявили, що отримали в розпорядження й інформацію про можливих замовників злочину.

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