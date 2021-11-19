Справа Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо обвинувачених у вбивстві журналіста
Шевченківський районний суд Києва на засіданні 19 листопада продовжив термін дії запобіжного заходу для обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка на 2 місяці — до 19 січня 2022 року. До цього ж терміну продовжено термін дії зобов'язань для ще однієї звинуваченої у справі — Яни Дугар, повідомляє Укрінформ.
У випадку з Антоненком та Кузьменком йдеться про нічний домашній арешт, уточнили журналісти.
Читайте також: Андрій Антоненко: «Нехай тепер ті, хто вигадав нашу історію, думають, як з неї виходитимуть»
Наступне засідання у справі призначено на 11.00 6 грудня.
Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменка та військову медсестру Яну Дугар.
Після того, як у пресі з'явилася інформація про те, що в Білорусі силовики обговорювали можливість вбивства журналіста, в Нацполіції заявили, що отримали в розпорядження й інформацію про можливих замовників злочину.76
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter