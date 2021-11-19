«Україна втратила Воїна»: у мережі назвали ім'я бійця СЗГ, який загинув на Донбасі 19 листопада

У восьмому полку спеціального призначення Сил Спеціальних Операцій назвали ім'я побратима, який загинув під ворожим обстрілом на Донбасі 19 листопада.

Як виявилося, кульове поранення, не сумісне із життям, отримав 33-річний старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович.

«Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі. Наш борг перед ним — продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими!», — говориться у Facebook Сил Спеціальних Операцій.

Тим часом у Штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що станом на 17:00 19 листопада на лінії розмежування зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, 5 з яких було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, у середині листопада в районі операції Об'єднаних сил загинули двоє десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва — під час виконання бойового завдання вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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