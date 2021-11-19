З регулярною армією РФ «воював, по суті, озброєний Майдан»: Бутусов розповів, чому не спрацював план визволення Донецька

Пряме вторгнення російських військових на Донбас влітку 2014 року зірвало плани українських військових, які вже розпочали операцію з оточення найбільших міст Донбасу, захоплених російськими найманцями. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону нагадав військовий журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, ще 2 серпня 2014 року на рівні військово-політичного керівництва країни було ухвалено рішення про оточення Донецька, Луганська, Горлівки та Алчевська, щоб забезпечити їх звільнення з мінімальними жертвами та руйнуваннями у самих містах.

Задум полягав у тому, що Донецьк оточать з півночі і з півдня, після чого наступальні групи мали об'єднатися в районі селища Зугрес. Однак, коли операція почала розвиватися з дуже невеликими силами, російські війська різко змінили обстановку.

Причому, зазначає журналіст, у районі Іловайська противник проводив наступальні дії силами чотирьох зведених батальйонно-тактичних груп загальною чисельністю близько 3,5 тисяч військовослужбовців, тоді як українське ударне угруповання налічувало лише 1200−1500 осіб, 40% з яких складали добровольчі батальйони.

«У районі Іловайська в операції брали участь 39-й та 40-й батальйони територіальної оборони Дніпропетровської області. Там було багато добровольців, але це були батальйони Збройних сил України. Вони були посилені підрозділами низки інших частин — 93-ї, 17-ї, 51-й механізованих бригад Збройних сил. Тобто це все була збірна солянка. Там дуже багато було військових частин та підрозділів», — зазначив Бутусов, наголосивши, що нічого «боєготового» на той момент Україна виставити проти окупанта не могла.

«Це по суті воював озброєний Майдан», — зазначив співрозмовник журналіста.

Нагадаємо, що лише за офіційними даними жертвами «Іловайського котла» стали 366 людей, 429 отримали поранення, 128 потрапили в полон, 158 — зникли безвісти. Однак очевидці кажуть, що втрат було набагато більше.

457

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter