Терорист Гіркін поскаржився на нестачу зубів: у мережі відреагували

Відомий український блогер, член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Денис Казанський виявив у мережі цікаве інтерв'ю терориста Ігоря Гіркіна (він же — Стрєлков), який продовжує скаржитися на злидні.

«У мене часто запитують, що у мене з дикцією. У мене половини зубів нема. Бракує грошей зуби зробити», — заявив бандит, який захопив Слов'янськ у 2014 році, на YouTube-каналі пропагандиста Максима Калашнікова.

До речі, сам Калашніков після скарг гостя не знайшов нічого кращого, як розповісти, що в нього взагалі вставна щелепа, і на доказ своїх слів … дістав її з рота.

«Вони хотіли побудувати Новоросію, але не могли вставити собі зуби», — прокоментував відео Казанський.

«Російська національна ідея — всіх затягнути в те г*но, в якому самі живуть», «Добре жити без зубів», «Можу їм запропонувати чудового дантиста з Правого сектору», — відгукнулися інші користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю тому ж Калашнікову Гіркін заявляв, що «влада» окупованого Донбасу, прикриваючись ідеями «російського світу», робить усе, щоб перетворити «республіки» на «відстійник, смердючу канаву». Також він прямо визнав, що існування ЛДНР залежить тільки від допомоги збройних сил Росії.

Фото скрін архівного відео YouTube

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