Президент Болгарії спровокував дипломатичний скандал заявою про належність Криму

У п'ятницю, 19 листопада, у МЗС України викликали «на килим» посла Болгарії Костадіна Коджабашева, з яким відбулася бесіда з приводу нещодавньої заяви президента цієї країни про «російський Крим» та «неефективність антиросійських санкцій Євросюзу».

«Українська сторона довела до посла позицію нашої держави щодо некоректності та неприпустимості висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів», — зазначили у МЗС України і додали, що заяви президента «різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та території цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах».

Українські дипломати заявили, що чекають на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його заяви.

Зазначається, що болгарський посол «запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, зокрема Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль щодо деокупації півострова, зокрема, шляхом участі Болгарії у роботі Кримської платформи».

Нагадаємо, що днями третій Комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН затвердив проект резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», у тексті якої згадуються в'язні Кремля — Владислав Єсипенко, Наріман Джелял, Галина Долгополова, Сервер Мустафаєв та Умір-Усеїн Куку.

Фото з Вікіпедії.

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