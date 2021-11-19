У Львові школярі повертаються до очного навчання: умови та дата

Слідом за Києвом Львів теж повертає школярів за парти. З понеділка, 22 листопада, відновлюються заняття у школах для 5−11 класів (молодша школа повернулася до офлайн-занять з 15 листопада), повертаються до роботи гуртки та секції, заклади культури. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Проте, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Львів, як і раніше, залишається в «червоній» карантинній зоні, а тому робота шкіл можлива лише за умови 100% вакцинації персоналу, а масові заходи — за наявності COVID-сертифікатів у всіх організаторів та учасників.

Переглянути умови карантину Львів вирішив після отримання свіжої статистики щодо захворюваності у місті. Дітей серед хворих на COVID-19 поменшало, пішла на спад і кількість госпіталізованих. На ранок 19 листопада у стаціонарах міста лежать 733 пацієнти з підтвердженим COVID-19, 62 хворих — у реанімації, 48 підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до лікарень надійшли ще 49 інфікованих.

Фото pixabay.com

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