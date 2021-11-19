Ляшко назвав область, яка першою може вийти із «червоної» зони

Зі списку «червонозонних» регіонів (18 областей та Київ), який нещодавно поповнила Вінницька область, першою може вийти Луганщина.

Це допускає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, у «червоних» зонах поки що все стабільно і є тенденція до зниження захворюваності на ковід.

«Не думаю, що „червоні“ зони додаватимуться. Першою може вийти Луганська область, в якій досягнуто індикаторів, які дозволяють виведення із „червоної“ зони» , — додав міністр.

На п'ятницю, 19 листопада, ситуація виглядає так:

Дані МОЗ.

Нагадаємо, що у Львівській області з 22 листопада поновлюється очне навчання для всіх школярів та студентів.

Також з 22 листопада поновлюється навчання і у київських школах .

Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж.

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