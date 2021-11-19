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Україна

Ляшко назвав область, яка першою може вийти із «червоної» зони

14:49 19 листопада 2021
Віктор Ляшко

Зі списку «червонозонних» регіонів (18 областей та Київ), який нещодавно поповнила Вінницька область, першою може вийти Луганщина.

Це допускає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, у «червоних» зонах поки що все стабільно і є тенденція до зниження захворюваності на ковід.

«Не думаю, що „червоні“ зони додаватимуться. Першою може вийти Луганська область, в якій досягнуто індикаторів, які дозволяють виведення із „червоної“ зони» , — додав міністр.

На п'ятницю, 19 листопада, ситуація виглядає так:

Дані МОЗ.

Нагадаємо, що у Львівській області з 22 листопада поновлюється очне навчання для всіх школярів та студентів.

Також з 22 листопада поновлюється навчання і у київських школах .

Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж.

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