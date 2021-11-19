«Вагнергейт»: ДБР порушило справу через публікацію секретних документів журналістами

На тлі публікації Bellingcat деталей про зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, у мережу виклали внутрішні матеріали з «повною картиною зриву» операції українських спецслужб. Наразі ДБР шукає тих, хто розголосив ці дані, відкрито кримінальне провадження.

Матеріали опублікувала журналістка Яніна Соколова, яка повідомила, що кілька днів тому їх їй підкинули на флешці. Вони, зокрема, підтверджують, що фінальний етап операції перенесли за рішенням вищого керівництва країни.

Після публікації документів у ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради чи шпигунства).

А позаштатний радник радник голови ВП Андрія Єрмака Олексій Арестович порадив «застрелитися» людям, які зробили копії документів із грифом «цілком таємно». Він заявив, що копії міг зробити «ворог, який робив це системно» або людина, яка «готувала їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь».

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що «точно не брав участі у цій операції».

А влітку цього року Шевченківський райсуд Києва зобов'язав ДБР розпочати досудове розслідування щодо можливої державної зради президента та його оточення через зрив операції із затримання бойовиків, які воювали на Донбасі.

Ексклюзивний матеріал «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використовувати для розхитування ситуації" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ДБР у соцмережах.

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