«Слуга» Камельчук влаштував суперечку з охороною в Раді (відео)

На вході до Верховної Ради, куди почали пропускати з COVID-сертифікатами або негативними ПЛР-тестами, «слуга народу» Юрій Камельчик посварився з охороною.

Як передає PavlovskyNews, нардеп, який відмовився від вакцинації, зажадав від одного з охоронців показати йому ПЛР-тест.

Нардепу запропонували почекати, поки охоронцеві знайдуть підміну, щоби той показав документ.

Сам Камельчуку, який раніше заявляв, що готовий щомісяця платити по 4000 грн за тести, сказав, що свій документ він показав.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до лікарні з ковідом у «непростому стані» потрапив колишній столичний міський голова Олександр Омельченко.

Фото Юрія Камельчука із соціальних мереж.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter