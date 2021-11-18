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Україна

«Справа Лероса»: суд обрав запобіжний захід нардепу

20:29 18 листопада 2021
гео Лерос

Народного депутата Гео Лероса після засідання Печерського суду Києва не відправлено під домашній арешт. Депутату обрали м'який обмежувальний захід: двомісячне особисте зобов'язання та позбавлення закордонного паспорта. Засідання суду та вердикт судді Лерос опублікував на своєму YouTube-каналі.

У суд Лерос був викликаний через два епізоди. Перший з них — це продемонстрований середній палець президенту Зеленському під час засідання Ради. Другий епізод стосується залишених на сторінці у Facebook відеозаписів, які компрометують голову Офісу президента Андрія Єрмака та його брата.

«Рішення вважаю несправедливим і незаконним… Очевидно, що на мені тестують судову систему, щоби далі з легкістю „закривати“ тих, хто критикує режим», — заявив Лерос за підсумками засідання. На думку депутата, його опоненти отримали бажане: тепер Лерос не зможе виїжджати за кордон. Парламентарій збирається оскаржити рішення щодо вилучення закордонного паспорта.

Слідство у справі триває. 19 листопада Лероса викликають на допит до Державного бюро розслідувань. За статтею про «грубе порушення громадського порядку із мотивів явної неповаги до суспільства» депутату загрожує до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у Раді Лероса запропонували усунути від п'яти найближчих засідань парламенту.

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