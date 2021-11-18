Стало відоме ім'я міністра, на якого планували замах: подробиці справи

Голова МВС Денис Монастирський повідомив подробиці розкритого замаху на українського міністра. Жертвою мав стати міністр аграрної політики Роман Лещенко. Про це керівник МВС повідомив на брифінгу.

За словами Монастирського, слідство дійшло висновку, що вбивство Лещенка було замовлено громадянкою України і громадянином США. Мотивом стали боргові суперечки, причому передумови конфлікту виникли ще до призначення Лещенка міністром.

Як підтвердження виконаної роботи замовникам злочину було надіслано фото «вбитого» та відео, як кілер позбавляється від тіла.

«Метою було завдання фізичної шкоди», — підтвердив голова МВС. Роману Лещенку про замах, що готувався, повідомили лише після того, як загрозу було усунено — за півгодини до брифінгу.

Лещенко, виступаючи на брифінгу, повідомив, що знав про погрози на свою адресу. З моменту приходу на посаду міністр перебував під наглядом співробітників Управління державної охорони. За словами Лещенка, погрожували не лише йому, а й його дітям.

«Якщо хтось вважає, що фізичне усунення міністра дозволить уникнути відповідальності, то у вас немає жодних перспектив. Погрожуючи, ви нічого не досягнете», — заявив із цього приводу міністр.

Нагадаємо, Романа Лещенка називали серед тих міністрів, яких найближчим часом «можуть попросити на вихід» з Кабміну.

Фото wikipedia.org

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