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Україна

«Не витримують позачергове засідання»: у Раді пожежа (відео)

17:31 18 листопада 2021
пожежа

У Верховній Раді, де було скликане позачергове засідання, сталася пожежа. Зайнявся пульт на робочому місці у народного депутата від «Слуги народу» Артема Нагаєвського. Відео з зали наводить Telegram-канал «Залізний нардеп».

«Не всі пульти витримують позачергове засідання», — пожартував із цього приводу депутат Ярослав Железняк.

Через пожежу ніхто не постраждав, а полум'я швидко ліквідували за допомогою вогнегасника. Проте продовжувати роботу депутати не стали. 240 голосів було подано за те, щоб розійтися і наступного разу зібратися у Раді 19 листопада.

За позачергове засідання депутати встигли ухвалити у другому читанні закон про страхування. Усі інші питання — про залучення інвестицій, фінансові послуги, про поправки до митного та податкового законодавства — залишилися нерозглянутими.

Нагадаємо, раніше в Раді було вирішено встановити нові правила допуску до будівлі депутатів та персоналу.

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