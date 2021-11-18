В Україні планували вбити одного з міністрів Кабміну: Монастирський пообіцяв деталі

На одного із українських міністрів планували замах. Поліція вже затримала підозрюваних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Подробиці замаху, що готувався, і останні дані, отримані слідством, очільник МВС обіцяв озвучити на брифінгу 18 листопада о 17:30.

Нагадаємо, у поліції продовжують розслідування вересневого нападу на автомобіль Сергія Шефіра, помічника президента. Також не завершене розслідування смерті за дивних обставин народного депутата Антона Полякова.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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