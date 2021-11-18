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Україна

«Ми ще дуже довго розхльобуватимемо наслідки ковіду», — Ольга Голубовська

16:46 18 листопада 2021
Ольга Голубовська

Україна ще довго «розхльобуватиме» наслідки пандемії коронавірусу, оскільки 20 відсотків людей мають постковідний синдром.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловила завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професорка Ольга Голубовська, яка прогнозує «важкі часи».

«Кожен варіант вірусу вже треба розглядати як іншу хворобу, бо дуже багато особливостей перебігу. Що з цим робити, поки ніхто не знає, бо це питання лише вивчається. Але я абсолютно згодна, що ми ще дуже довго розхльобуватимемо наслідки ковіду», — зазначила вона.

На думку медика, пік коронавірусу в Україні ще не пройдено — у кращому разі країна наразі перебуває на «високому плато».

«За кілька тижнів має бути зниження», — прогнозує Ольга Голубовська.

Другу частину інтерв'ю з професоркою Голубовською «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами із груп ризику» читайте на сайті «ФАКТІВ», як і першу його частину «Питання про походження COVID-19 дискутується, але я поділяю думку, що він створений у лабораторії».

Фото Ольги Голубовської із соціальних мереж.

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