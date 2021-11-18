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Україна

Справи Єсипенка та Джеляля: до резолюції ООН внесли важливі зміни

16:04 18 листопада 2021
В&#39;язниця

Третій Комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН затвердив проект резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», в тексті якої згадуються в'язні Кремля — Владислав Єсипенко, Наріман Джелял, Галина Долгополова, Сервер Мустафаєв та Умір-Усеїн Куку.

Про це повідомляє Ольга Скрипник із Кримської правозахисної групи.

«Ми подали свої пропозиції, частина з яких знову врахована у новому проекті резолюції. Так, правозахисники пропонували включити до тексту імена Владислава Єсипенка та Нарімана Джеляла, а на багатьох міжнародних заходах та у зверненнях ми постійно говорили про Галину Долгополу, яку засудили до 12 років колонії, і вона вже перевезена до Володимирської області РФ до колонії» , — пише правозахисниця на своїй сторінці у соціальних мережах.

За її словами, зазвичай, у такі тексти не вносять імена, але Україна вже не перший рік добивається, щоб вони там з'являлися.

«Раніше Олег Сенцов та Володя Балух теж були у резолюції, тепер вони на волі. Тому це дуже важливо для звільнення всіх бранців Кремля», — додала Ольга Скрипник.

Нагадаємо, що фрілансера «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, якого ФСБ захопила на півострові навесні цього року, звинувачували у «незаконному виготовленні вибухових речовин, переробці чи ремонті вибухових пристроїв». Раніше йому інкримінували «шпигунство» та «роботу на українську розвідку», проте цих статей пізніше не стало у прокурорському висновку.

А першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла окупанти затримали на початку вересня після обшуку в його будинку.

Влітку цього року ім'я Сервера Мустафаєва згадувалося МЗС України серед громадських журналістів, яких затримала в окупованому Криму ФСБ за «тероризм».

Ексклюзивний матеріал «Ми не оцінюємо вчинки політв'язнів. Нам головне їх врятувати, — правозахисники Ольга Скрипник та Віссаріон Асєєв» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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