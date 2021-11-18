Євросоюз оновив «зелений список» країн для подорожей: чи з'явилася в ньому Україна

Після того, як Європейський Союз 5 листопада виключив Україну з так званого зеленого списку епідемічно безпечних країн та рекомендував обмежити в'їзд українських мандрівників, туристична галузь покладала надії на перегляд списку 15 листопада. Згідно з оприлюдненим ЄС рішенням, дива не сталося, епідобстановку в Україні все ще вважають неблагополучною, а тому й рекомендації щодо обмеження поїздок залишаються чинними.

Рішенням Ради Євросоюзу від 15 листопада було оновлено список третіх країн, звідки ЄС готовий без обмежень приймати туристів. До списку до 18 держав (переважно розташованих в Азії) додалася Індонезія. Чергове оновлення списку відбудеться приблизно за два тижні.

У ЄС пояснюють, що при формуванні зеленого списку епідемічно безпечних країн аналізують дані про вакцинацію населення, випадки виявлення нових штамів коронавірусу. Число нових хворих має або знижуватися, або хоча б не зростати. У країні має бути високою охопленість населення тестами — щоби позитивний результат показували не більше 4% проб. Крім того, кількість хворих за останні 14 днів має бути не більшою, ніж 75 осіб на 100 тис. населення.

Нагадаємо, заклики Євросоюзу про обмеження обміну туристами з Україною мають рекомендаційний характер. Деякі країни вже заявили, що нові бар'єри для мандрівників не створюватимуть. Кіпр зберіг можливість в'їзду для українців. Словаччина дозволяє поїздки, але вимагає сертифікати про вакцинацію.

Фото pixabay.com

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