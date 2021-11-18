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Вінницька область перейшла до «червоної» зони карантину: які вводяться заборони з 18 листопада

11:34 18 листопада 2021
Порожній стадіон

З четверга, 18 листопада, «червоних» карантинних зон в Україні побільшало — 19-м регіоном із значним поширенням ковіду стала Вінницька область.

За даними МОЗ, на сьогоднішній день у країні в «жовтій» зоні залишаються Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області, у «помаранчевій» — Полтавська, Харківська та Закарпаття.

Дані МОЗ.

На Вінниччині з 00:00 18 листопада заборонено роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки), ТРЦ та розважальних закладів, ринків, спортзалів та фітнес-центрів.

Обмеження не діють, якщо у 100 відсотків персоналу закладів та відвідувачів наявні документи про повну вакцинацію проти COVID-19.

Дані Вінницької ОДА.

Не обмежували роботу банків, АЗС, ветеринарних магазинів та аптек, продовольчих магазинів. Водночас, місцева влада може затверджувати й додаткові протиепідемічні правила.

Раніше у Київській школі економіки не виключали, що із «червоних» карантинних зон наступного тижня можуть вийти Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

Фото зі сторінки Вінницької ОДА у соцмережах.

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