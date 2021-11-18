Захворілих знову більше: в Україні 20 591 новий COVID-випадок, 752 особи померли

В Україні, де, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, спостерігається «певна стабілізація» нових випадків виявлення ковіду, станом на ранок четверга, 18 листопада, підтверджено інфікування ще у 20 591 особи.

За даними МОЗ, серед тих, хто захворів за добу, — 1 478 дітей та 377 медпрацівників. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 752 особи.

У лікарні потрапили 3 907 громадян, одужали — 19 633 українця.

Статистика МОЗ.

У МОЗ додали, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — ті, хто не отримав жодної дози вакцини проти ковіду.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді відкрився анонімний центр із вакцинації проти ковіду, куди можуть прийти люди, які купили фальшиві документи про щеплення, але вирішили вакцинуватися.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter