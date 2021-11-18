Встановити винних у зриві операції з «вагнерівцями» ТСК не змогла через «відсутність документально оформленої вказівки»

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради опублікувала проміжний звіт за майже пʼять місяців свого розслідування: чи справді українські спецслужби намагалися вивезти в Україну підозрюваних у збитті Boeing рейсу МН17 та інших злочинів на Донбасі та чи була ця спроба зірвана через зраду когось із вищих українських чиновників.

На жаль, «ТСК не вдалося достеменно встановити, хто й на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування» фінальної стадії розробки, через що всі підозрювані були затримані білоруським КДБ та відправлені до Росії, через «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування». Немає у комісії й «підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, що засвідчують усі наявні свідчення заслуханих осіб». Чому не вислухали людей, які підтверджують цю інформацію, комісія не вказує. Зате вказує, що керівник Офісу президента та міністр оборони України (інформація про їхню причетність до відтермінування раніше була оприлюднена у ЗМІ) не мають повноважень надавати такі розпорядження чи безпосередньо керувати «активними заходами» розвідки та спецслужб.

— Момент, критично важливий для суспільства. Чи не постраждали ключові, фундаментальні інтереси України як держави? Чи не були допущені помилки, що послабили наші позиції проти Росії. Ось це має бути результатом розслідування, — вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. — Думаю, воно буде завершено — за цієї влади, чи за іншої. Бо це справа, що має суспільний інтерес. А такі справи не можна відкладати нескінченно. Тому результат ми отримаємо. Запитання лише — коли.

Що ще сказав Павло Клімкін про «вагнергейт» та що міститься у звіті ТСК, читайте у матеріалі «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використати для розхитування ситуації".

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