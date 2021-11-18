Нове загострення на Донбасі: протягом доби постраждали п'ятеро українських військових

У командуванні операцією Об'єднаних сил уточнили інформацію про українських військових, які напередодні отримали поранення в зоні бойових дій.

Якщо 17 листопада повідомлялося про трьох поранених, то у четвер, 18 листопада, про чотирьох поранених та одного військовослужбовця, який отримав бойову травму. «Бійці перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я військовослужбовців — задовільний», — йдеться у повідомленні.

У командуванні ООС додали, що минулої доби російсько-окупаційні війська 14 разів порушували режим припинення вогню, 9 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Луганщині було зафіксовано БПЛА противника, ймовірно, російський «Орлан-10», який перетинав лінію розмежування.

Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині бійці ЗСУ примусово посадили ворожий безпілотник — російський «Орлан-10».

Фото зі сторінки ОТУ «Північ» у соцмережах.

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