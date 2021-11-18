Свято 18 листопада: що категорично не можна робити на Іонов день

У четвер, 18 листопада, у світі відзначають День народження Діда Мороза, Міжнародний день відмови від куріння, Міжнародний день філософії та Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації.

В Україні 18 листопада — День сержанта ЗСУ.

Православна церква цього дня вшановує пам'ять святого Іони, ігумена Отенської пустелі.

Вважається, що святий Іона — покровитель щасливих сімей, тому йому моляться за вдале та щасливе заміжжя.

На Іону дівчата молилися про зустріч з добрим чоловіком — розкидали монетки у дворі та примовляли: «Дрібні розсипаю, у свій будинок наречених зазиваю. Багато монет на землі, не буде відбою від наречених мені».

Прикмети дня

Місяць у тьмяному серпанку 18 листопада обіцяв затяжну негоду, а снігопад — холодну снігову зиму.

Багато інею на деревах у такий день — до відлиги. Північний вітер при ясному небі — до холоду.

Слід у цей день прибратися вдома. Це допоможе позбутися негативу. Після прибирання потрібно перехрестити кути будинку та окропити святою водою, прочитавши «Отче наш».

Щоб весь наступний рік бути здоровим, треба 18 листопада сходити до лазні.

Що не можна робити на Іону

У цю дату не можна приймати важливих рішень, укладати угоди, вирішувати серйозні питання — вважається, що нічого не вийде.

Якщо на Іону робити великі покупки — річ довго не прослужить.

Крім того, не можна ставити ніде свій підпис, щоб його не вкрав нечистий.

Витрачати великі суми грошей сьогодні також забороняється — інакше бути збиткам.

18 листопада День ангела святкують Григорій, Іона, Тимофій та Феофіл.

Нагадаємо, у листопаді у православних буде ще кілька важливих церковних свят. А 28 листопада розпочинається Різдвяний піст.

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