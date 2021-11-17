В Україні відкрився перший анонімний центр вакцинації від COVID-19: навіщо він потрібний

У Закарпатті, де епідеміологічна ситуація погіршується й регіон може потрапити до «червоної» зони, відкрили анонімний центр вакцинації проти коронавірусу, повідомляє «Суспільне».

Центр працюватиме в Ужгороді. Це соціальний проєкт для людей, які мають фальшивий COVID-сертифікат, але вони змінили своє рішення та хочуть вакцинуватися.

Ініціатива запровадження такого проєкту належить завідувачу кафедри соціальної роботи УжНУ, професору, Федору Шандру.

За його словами, у регіоні наразі налічується 4 тисячі підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Кабінет анонімної вакцинації запрацював в обласному центрі на вулиці Східній, 4/1.

Туди можуть прийти люди, які внесені до системи як вакциновані, але щеплення не отримали. Або ж громадяни, які не внесені до системи, але мають паперову довідку від лікаря про зроблене щеплення. Також у кабінеті можуть щеплюватися ті, які не вакцинувалися взагалі та хочуть це зробити, але анонімно.

Щоб вакцинуватися, не потрібно буде вказувати свої особисті дані, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, свій телефон.

Людині потрібно буде вигадати або номер телефону, або ім'я та підписати згоду. Це потрібно медичному працівнику, щоб він отримав юридичне право вколоти вакцину.

В анонімному кабінеті щеплення є всі вакцини, схвалені МОЗ. Кабінет працюватиме цілодобово та без запису.

За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, у медичному центрі медики, які проводитимуть анонімну вакцинацію, не будуть ставити зайвих питань та засуджувати людей за їхні помилки.

Анонімна вакцинація, уточнив Петров, дасть шанс людям врятувати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я своїх близьких та захистити себе, пише Zaxid.net.

Нагадаємо, президент Зеленський вирішив заохотити тих українців, хто вже вакцинувався та тих, хто має намір прищепитися. Усі, хто пройшов повний курс вакцинації, зможуть отримати 1000 гривень винагороди.

Старт програми призначено на 19 грудня, а діятиме вона до кінця наступного року. На її фінансування з бюджету 2021 року виділять 3 млрд грн. та ще 3 млрд грн. — з бюджету-2022.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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