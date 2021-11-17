Планувалося заманити та затримати групу з кількох десятків найманців: Bellingcat опублікувала нові деталі у справі «вагнерівців»

У середу, 17 листопада, журналісти організації Bellingcat оприлюднили свої результати розслідування про спецоперацію з затримання так званих «вагнерівців», яку проводили українські спецслужби.

За інформацією Bellingcat, робота над операцією розпочалася ще у 2018 році, але документи щодо її проведення їм вдалося знайти з вересня 2019 року.

Метою спецоперації було захоплення бойовиків, яких мали взяти під час аварійної посадки літака з Мінська у Києві.

Журналісти детально описали процес збирання матеріалів для операції та підготовку до затримання «вагнерівців» Головного управління розвідки (ГУР), Міністерства оборони та СБУ.

Повідомляється, що до вересня 2019 року співробітники ГУР зібрали особисті та контактні дані понад двох тисяч колишніх російських найманців.

Фіктивним вербувальником та куратором проєкту виступав оперативник із псевдонімом «Сергій Петрович». Він проводив «співбесіди» з російськими найманцями.

Завдання полягало в тому, щоб заманити, затримати та притягнути до відповідальності основну групу з кількох десятків найманців.

Журналісти стверджують, що президент України Володимир Зеленський уперше дізнався про спецоперацію 15 червня 2020 року під час одного з брифінгів. Повідомляється, що глава держави «загалом схвалив» операцію.

Йому регулярно доповідали з цього питання колишній начальник ГУР Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький. Операція мала назву «Авеню».

Ряд колишніх українських офіцерів повідомили Bellingcat, що спочатку планувалося захопити 33 найманців. Відправною точкою польоту бойовиків мав стати Мінськ через те, що комерційні рейси з РФ під час локдауну у 2020 році не відбувалися.

25 липня автобус із російськими найманцями перетнув кордон з Білоруссю. Після цього, за інформацією розслідувачів, після зустрічі розвідників з політичним керівництвом було ухвалено «спірне рішення» відкласти активну частину операції на кілька днів. Після чого «вагнерівців» затримали у Мінську білоруські спецслужби.

Інформація про зрив операції з «вагнерівцями» постійно обговорюється громадськістю, журналістами. У 2021 році почала працювати тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка розслідувала історію з «вагнерівцями». Керівник ТСК нардеп від «Слуги народу» Мар'яна Безугла у вересні заявляла, що це була не «спецоперація», а «спецзахід», який нібито розпочався лише у липні 2020 року. Напередодні виходу звіту групи Bellingcat Безугла давала вже іншу інформацію про те, що з'ясувала комісія про зрив операції по «вагнерівцям».

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