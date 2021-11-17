Через ДТП у Харкові протестували під стінами Нацбанку: до чого тут департамент Поддєрьогіна

Під стінами Нацбанку пройшла акція протесту з вимогою запровадити верифікацію анонімних електронних гаманців. Учасники акції вважають, що анонімність гаманців сприяє активізації в Україні роздрібної наркоторгівлі.

Приводом для акції стала ДТП у Харкові, внаслідок якого чоловік, який перебував у наркотичному сп'яніння, збив двох дітей на пішохідному переході. Протестувальники вважають, що директор департаменту платіжних систем та інноваційних технологій НБУ Андрій Поддєрьогін блокує процес верифікації.

«НБУ вже давно обіцяв запровадити обов'язкову верифікацію анонімних гаманців, через які купуються наркотики в Україні. Але у листопаді минулого року відповідальним за цей напрямок призначили Поддєрьогіна — і все відразу застопорилося. Обсяг ринку наркотиків в Україні становить 6−8 млрд грн. І якщо наркомафія починає купувати чиновників Нацбанку, негайно мають реагувати правоохоронні органи, і таких чиновників керівництво НБУ має одразу звільняти» — прокоментував свою участь в акції Тарас Кравченко.

Протестувальники зазначили, що ситуація з розповсюдженням наркотиків є критичною: їх легко купити, а через анонімні механізми оплати притягнення наркоділків до відповідальності навіть у разі їх затримання вкрай утруднене.



«Поліція нічого не може зробити, тому що довести у суді, що електронний гаманець належить конкретному наркоділку нереально», — вважає Тарас Кравченко.



Активісти впевнені, що департамент Андрія Поддєрьогіна, у веденні якого знаходиться нагляд за платіжними системами, навмисно ігнорує мільярди гривень, що йдуть через анонімні електронні гаманці, та не намагається запровадити їхню обов'язкову верифікацію.



«Існування сьогодні в Україні анонімних електронних гаманців, через які ведеться торгівля наркотиками — пряма відповідальність керівника Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку. А його департамент хіба що „не помічає“ платежів на мільярди гривень, які йдуть на анонімні електронні гаманці», — заявив Тарас Кравченко.

Нагадаємо, 11 листопада на проспекті Науки у Харкові автомобіль Toyota на пішохідному переході збив двох 13-річних підлітків. Постраждалих було госпіталізовано. Як повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, водій автомобіля був у стані наркотичного сп'яніння та перебував під метадоном.

Раніше журналіст Володимир Фомічов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що антинаркотичні та реабілітаційні організації підтримали його заклик до директора департаменту платіжних систем та інноваційних технологій Андрія Поддєрьогіна вирішити питання з верифікацією анонімних електронних гаманців, проте жодної реакції від чиновника та керівництва НБУ не було.

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