Спецоперацію з вивозу в Україну групи найманців з ПВК Вагнера та інших, причетних до збиття українських літаків та знищення пасажирів рейсу MH17, вважають геніальною розробкою наших спецслужб. Проте учасники Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради заявляють, що роботу нашої військової розвідки та СБУ контролювала ФСБ Росії, використовуючи як прикриття своїх дій проти України.

На пʼятому місяці своєї роботи ТСК оприлюднила проміжний звіт про свої розслідування, серед перших результатів котрого вказала: «ТСК встановлено, що поняття «спецоперація», про яке йде мова в численних публікаціях ЗМІ в контексті так званої «справи вагнерівців», не вживається в термінології розвідувальних органів України. Це є виключно специфікою діяльності правоохоронних органів та регулюється відповідними нормативно-правовими актами. Натомість розвідувальні органи в своїй діяльності вживають термін «спеціальний (активний) захід».

Щоправда, заперечувати проведення цих заходів ТСК не стала. Лише «загубилась» у часі: за даними комісії, «спільний активний захід СБУ та ГУР МОУ почався в кінці червня 2020 року» після того, як «ГУР МОУ передало СБУ інформацію, яка стосувалася розвідувального заходу 2018−2020 рр., на початку липня 2020 року» і «на одній з оперативних нарад між ГУР МОУ та СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб (відібраних з 396 ідентифікованих осіб) з території РФ до країни, де існувала б можливість їх офіційного затримання».

Що ще зʼясувала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, чому їй терміново довелось публікувати звіт з фактичними помилками та як розвивався «вагнергейт» в Україні, читайте у матеріалі «Вагнергейт: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використати для розхитування ситуації

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter