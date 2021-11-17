На Донбасі поранили трьох захисників України: бойовики Путіна дев'ять разів порушили режим припинення вогню
У середу, 17 листопада, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські окупанти 9 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє українських захисників отримали поранення, повідомили у штабі ООС.
«В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених — задовільний», — йдеться у повідомленні.
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Бойовики стріляли з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Під вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ у районі Невельського, Новоолександрівки, Золотого-4, Кряківки, Причепилівки, Кримського, Мар'їнки.
У штабі додали, що військові відкривали вогонь у відповідь й змусили бойовиків припинити обстріли.
Нагадаємо, 14 листопада у зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків тяжке поранення отримав водій санітарного автомобіля.
Раніше у зоні ООС загинули двоє десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва.17
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