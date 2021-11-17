Невдовзі ми зможемо побачити вже два фільми про те, як була зірвана спецоперація українських спецслужб із доставки в Україну групи російських найманців, причетних до збиття Boeing рейсу MH17 з пасажирами та кількох українських літаків. Netflix вже запустив трейлер свого художнього фільму про це, а група Bellingcat анонсувала оприлюднення результатів свого розслідування вже цього тижня.

Навряд чи це зміцнить позиції української влади — бо ж тривалий час її звинувачують у «зливі» інформації, що призвів до провалу блискуче організованої операції.

— На рейтинги президента це незначно вплине, а на стосунки з іншими країнами вплине однозначно. Електорат Зеленського знову це йому вибачить, нижче 20 відсотків його рейтинг не опуститься, — вважає політолог Віктор Бобиренко, керівник експертної групи ГО «Бюро аналізу політики», що передбачив перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах ще у 2015 році. — Не вибачить патріотична частина. Кількість людей, які «залізобетонно» ніколи не проголосують за Зеленського і матимуть його за зрадника, зросте і цементується. От що гірше для нього — значна частина патріотів і пасіонаріїв матимуть його за зрадника, нелегітимного. А значить — будь-який заступ його за «червону лінію» спричинить революцію. Збільшиться ненависть до президента тих, хто і так не був його прихильником.

Інтервʼю з Віктором Бобиренком, а також про те, як розвивався скандал навколо «зливу» спецоперації по затриманню «вагнерівців», читайте у матеріалі «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використати для розхитування ситуації

Фото з сайту president.gov.ua

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