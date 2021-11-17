Зможуть отримати нові будинки: Кабмін виділив додаткові кошти на житло переселенцям

Кабінет Міністрів на засіданні 17 листопада ухвалив рішення про виділення додаткових 13 млн. гривень на житло для переселенців з Донбасу.

«Ще більше сотні внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати нові будинки. Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення на ці потреби додаткових 13 млн грн.», — цитують прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Новини Донбасу.

Також уряд затвердив додаткову субвенцію для місцевих бюджетів у розмірі 283 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на покращення житлових умов для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали поранення та інвалідність під час захисту нашої держави.

Нагадаємо, раніше КМ вніс зміни до порядку надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям, які одночасно є учасниками АТО/ООС на придбання житла. Відповідно до постанови Кабміну від 28 жовтня 2021 року № 1111, якщо кандидат одночасно є переселенцем (ВПО) та учасником бойових дій (УБД), він може обрати обидві підстави для реєстрації та подати дві окремі заяви про намір отримати кредит.

У свою чергу, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що питання забезпечення житлом переселенців неможливо вирішити швидко і уряд спочатку планує об'єднувати кілька житлових програм, а потім профінансувати компанії, які будуть видавати дешеві кредити внутрішньо переміщеним особам.

Фото novosti.dn.ua/

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter