Скоротився розрив між госпіталізаціями і виписками: в Україні заявили про стабілізацію ситуації з COVID-19

Незважаючи на велику цифру смертності від COVID-19 в Україні, медики готові говорити про стабілізацію — принаймні щодо кількості випадків нового інфікування. Про це сьогодні заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Так, сьогодні щодня виявляється близько 22 тисяч нових випадків інфікування і це свідчить про стабілізацію захворюваності та балансування системи.

Крім того, медики фіксують значне скорочення розриву між госпіталізаціями (протягом двох тижнів щодня до клінік доставляють по 5 тисяч пацієнтів з ковідом) та випискою пацієнтів.

«Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився», — зазначив епідеміолог, наголосивши, що ситуація із захворюваністю зараз складна по всій Європі та майже всі великі країни континенту зіткнулися зі спалахом або повторним спалахом і сьогодні Україна перебуває на третьому місці за захворюваністю в європейському регіоні.

За даними на середину листопада, як мінімум третина українців все ще була не готова вакцинуватися від COVID-19. Таку статистику оприлюднила соціологічна група «Рейтинг», яка провела опитування серед 2,5 тисячі громадян України.

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