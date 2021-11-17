Вдарить по дрібному бізнесу: як нова форма звітності додасть ФОПам головного болю

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Але вже цього року для ФОПів Мінфін затвердив новий порядок обліку товарних запасів. Наказ № 496 набирає чинності з 26 листопада 2021 року і стосується, зокрема, й платників єдиного податку.

Експерти вважають, що документ матиме небажані наслідки для підприємців, пише UBR.ua.

Вони зазначають, що до 26 листопада «ФОПам» дозволяється виписати перелік товарних залишків, а далі треба буде складати товарні та транспортні накладні, митні декларації, товарні чеки. Тобто, необхідно буде вести повний бухгалтерський облік.

Підприємцям, які торгують самостійно, фактично буде потрібний бухгалтер, щоб вести всю документацію. Це збільшить витрати на його діяльність.

Малий бізнес, особливо у провінції, не зможе забезпечити такий облік. Підприємці просто не заробляють стільки грошей.

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу Олександра Томашевська вважає, що вимога про те, що на кожний товарний запас потрібно мати накладну, «часто просто неможливо реалізувати».

Голова правління Асоціації малого та середнього бізнесу Руслан Соболь запроваджену Мінфіном норму назвав «дієвим механізмом боротьби з контрабандою».

Експерт зазначив, що облік потрібен у торгівлі алкоголем, тютюновими виробами, великою побутовою технікою.

За його словами, для малого бізнесу з 26 листопада підприємницька діяльність ускладниться ще більше й по цьому сектору буде «завдано досить відчутного удару».

Він зауважив, що великий бізнес має виконувати всі нормативні розпорядження, а для малого — треба передбачити пільгову систему, зокрема й податкову.

На думку експерта, РРО для малих підприємців має мати лише облікову функцію, без фіскальної.

Соболь додав, що є розрахунки, які свідчать, що економіка від тотальної фіскалізації більше втратить, ніж придбає.

Нагадаємо, уряд збирається суттєво змінити порядок податкової звітності для всіх вітчизняних суб'єктів господарювання.

У 2022 році контролюючі органи мають намір значно збільшити кількість перевірок бізнесу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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