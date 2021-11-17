Тимчасова слідча комісія ВР не знайшла підтверджень словам Зеленського про «вагнергейт»

«Великим пранком» і геніальною операцією української військової розвідки та СБУ, що виставили на посміховисько спецслужби Росії, назвав розробку наших спецслужб по затриманню групи найманців російських ПВК Вагнера та інших Христо Грозєв, головний журналіст-розслідувач групи Bellingcat. На жаль, чи то через прикру помилку на найвищому рівні, чи то через «злив» інформації ця операція провалилась і отримала прізвисько «вагнергейт». Вихід розлідування Bellingcat про це анонсовано на цей тиждень.

Довгий час українські спецслужби заперечували свою участь у операції — навіть після того, як суд зобовʼязав ДБР розлідувати можливу причину її провалу. «Такий добрий проєкт, що зробив з російських спецслужб клоунів, а держава відмовляється від цього виграшу», — дивувався з ситуації Грозєв.

Та все ж Україна визнала свою участь у «вагнергейті». Цього року про спецоперацію розказав навіть президент Володимир Зеленський. Щоправда, за його словами, Україну в цю спецоперацію втягнули. Спецслужби яких саме країн приймали участь у спробі захватити «вагнерівців», частина яких була причетна до збиття Boeing рейсу МН17 з пасажирами, Зеленський не уточнив. «Це точно не була наша операція… Ідея цієї операції була, скажімо так, інших країн… Те, що Україну максимально затягували в це питання — це правда», — заявив він у ефірі «VIP з Наталією Мосейчук».

Та «Слуги народу» вирішили спростувати слова президента. Це зробила в оприлюдненому на цьому тижні проміжному звіті про свою роботу ТСК Верховної Ради, на яку покладено обовʼязки розслідувати можливі злочини вищого керівництва держави (переважна більшість членів комісії — з президентської партії «Слуги народу»). «ТСК констатує, що активний захід здійснювався силами лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів. Спеціальні служби США, Турецької Республіки, Великої Британії, Держави Ізраїль, як і будь-які інші до проведення заходу не залучалися», — сказано у звіті.

Докладніше про те, як розвивався «вагнергейт» та що виявила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, читайте у матеріалі «Вагнергейт»: розслідування Bellingcat опоненти Зеленського зможуть використати для розхитування ситуації

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