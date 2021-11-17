У Львові послабили карантин: що зміниться з 22 листопада

На Львівщині з 22 листопада відновлюється очне навчання для всіх школярів та студентів, однак з цієї ж дати у міжміському громадському транспорті зможуть їздити лише повністю вакциновані пасажири, які можуть пред'явити COVID-сертифікат.

Таке рішення на засіданні 17 листопада ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.

«Ми переконані, що на Львівщині живуть високоосвічені люди, які передусім дбають не про те, щоб отримати ковід-сертифікат, а про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких та рідних. Ще раз закликаємо — вакцинуйтесь! Не нехтуйте своїм здоров'ям! Влада створила всі можливості, щоб обрати і вакцину, і той чи інший пункт чи центр вакцинації», — прокоментував рішення заступник голови Львівської обласної адміністрації Іван Собко.

У свою чергу директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис констатував, що епідемічна ситуація в області поступово стабілізується і влада очікує, що за суворого дотримання карантинних обмежень та прискорення темпів вакцинації Львівщина вже через 2 тижні може вийти з «червоної» зони.

«В останні кілька днів динаміка госпіталізацій знизилася. Однак ми також наголошуємо на тому, що ця динаміка на сьогоднішній день не є досить швидкою. Це пов'язано з тим, що у пацієнтів, які хворіли під час цієї хвилі захворюваності, спостерігається тяжчий перебіг хвороби, ніж у пацієнтів, які хворіли під час попередніх хвиль», — зазначив голова департаменту.

Нагадаємо, у Києві школярі також повертаються до очного навчання з 22 листопада, незважаючи на зростання кількості госпіталізацій та смертей від COVID-19 у столиці.

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