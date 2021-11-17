Кабмін скасував держстандарти для автомобільних номерів: що це означає

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про індивідуальні номерні знаки на автомобілі, виключивши норми щодо відповідності індивідуальних номерних знаків вимогам державних стандартів та уточнивши допустиму кількість символів. Подробиці у своєму Telegram озвучив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, відтепер номерний знак, зроблений на замовлення власника авто, може включати лише від трьох до восьми символів для авто та від трьох до шести символів для мотоцикла (раніше — від 3 до 8 символів (літер) або від 3 до 7 символів (літер) плюс 1 цифра для авто та від 3 до 6 символів (літер або п'яти літер + цифра) для мотоциклів).

З документа виключено зображення зразків знаків, що робилися на індивідуальне замовлення, при цьому право регламентувати зразки індивідуальних номерних знаків та вимоги до них передано Міністерству внутрішніх справ.

Нагадаємо, у жовтні в Україні спростили реєстрацію автомобіля у сервісних центрах МВС, і тепер поставити авто на облік та отримати номери до нього можна у будь-якому місті України, незалежно від реєстрації власника.

Фото auto.24tv.ua/

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